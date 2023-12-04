Yatırımcı kaçıyor! Borsa tarihindeki en sert düşüş
Kasım ayında Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 350 bin geriledi. Böylelikle borsa tarihindeki en sert düşüş gerçekleşti.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, kasımda Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı 8 milyon 205 bin 976'ya geriledi.
Bloomberght'de yer alan habere göre, bir önceki aya göre yatırımcı sayısının 349 bin 862 gerilediği görüldü.
Bu gerileme borsa tarihindeki en sert düşüş oldu.
Kasım ayıyla birlikte borsa yatırımcı sayısında dört aydır devam eden yükseliş ivmesi de tersine dönmüş oldu.
Borsada yatırımcı sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 4,1 geriledi.
Bu gerileme oranı da Mayıs 2021'deki tam kapanmadan bu yana en yüksek gerileme oranı olarak kaydedildi.
Salgın önlemleri dolayısıyla tam kapanma önlemlerinin uygulandığı Mayıs 2021'de borsada yatırımcı sayısı yüzde 5,9 ile 156 bin 724 azalmıştı.
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