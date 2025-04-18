Yatırımcılar Çin’e yeniden ilgi gösteriyor: Ekonomik sinyaller güçleniyor!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 13:41

Güncelleme: 18.04.2025 - 13:41

Çin ekonomisine yönelik doğrudan yabancı yatırımlar, 2024’ün ilk çeyreğinde düşüş gösterdi. Ancak mart ayında yaşanan toparlanma dikkat çekti.

YABANCI YATIRIMCI MİKTARINDA DÜŞÜŞ

Çin Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı verilere göre, ocak ile mart ayları arasındaki dönemde ülkeye yönelen doğrudan yabancı yatırım miktarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,8 oranında azaldı. Bu dönemde toplam yatırım 269,2 milyar yuan (yaklaşık 36,86 milyar dolar) olarak kaydedildi.

Uzmanlar yılın ilk çeyreğindeki bu düşüşü, küresel ölçekte süren ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerle ilişkilendiriyor. Ancak çeyreğin son ayında yatırım hacminde yeniden hareketlilik yaşandı. Bakanlık verileri, mart ayında doğrudan yabancı yatırımların geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında arttığını ortaya koydu.

ÇİN REFORM MESAJLARI VERİYOR

Mart ayındaki yükselişin geçici bir toparlanma mı yoksa kalıcı bir eğilim değişimi mi olduğu ise önümüzdeki süreçte netleşecek. Çin yönetimi, son dönemde bazı alanlarda reform mesajları vererek dış yatırımcılar için cazip bir ortam oluşturmaya çalışıyor. Bu adımların etkilerinin yılın ikinci çeyreğinde daha belirgin biçimde hissedilmesi bekleniyor.