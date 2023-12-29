Yatırımcılar dikkat: 2 bin lirayı geçen gram altından yeni zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 29 Aralık 2023 altın fiyatları...

Yayınlanma: 29.12.2023 - 11:04

Güncelleme: 29.12.2023 - 11:05

Yılın son günlerinde altın yükselişine devam ediyor. Yatırım araçlarının başında gelen gram altın haftanın son işlem gününde zirve tazeledi.

Altının gram fiyatı 11.00 itibarıyla Foreks piyasalarda 2021 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 304 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 595 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,4 değer kaybıyla 2 bin 74 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, yılın son işlem günü nedeniyle piyasalarda oynaklığın yüksek olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 2 yıldır süregelen enflasyon mücadelesinin sonuna yaklaşıldığına işaret edilirken, dün ülkede açıklanan veriler de söz konusu fiyatlamaları destekledi.

İşsizlik maaşı başvurularındaki artış iş gücü piyasasındaki yumuşamaya işaret ederken analistler, söz konusu verinin Fed'in 2024'ün ilk çeyreğinde faiz indirimlerine başlayacağına dair artan beklentilerle uyumlu olduğunu aktardı.

Bugün veri gündeminin sakin odluğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 100 ve 2 bin 150 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 70 ve 2 bin 50 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.