Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını kaç TL?

Yayınlanma: 06.01.2024 - 13:52

Güncelleme: 07.01.2024 - 15:21

Geleneksel yatırım araçları arasında her zaman popülerliğini koruyan altın, bugün de bir yatırım aracı olarak rağbet görür. Genellikle zorlu ekonomik şartlar altında istikrar sağladığı görüşü hâkimdir.

Yatırım araçlarının başında gelen altın bu kadar tercih edilmesinin nedenlerinden biri de düğün, nişan gibi özel günlerde takı olarak kullanılabiliyor olmasından kaynaklanmaktadır.

Altın fiyatları, küresel bir emtia olmasından dolayı anlık değişkenlik gösterebilmektedir.

Gram altın fiyatı 17.30 itibarıyla Foreks piyasalarda 2057 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 364 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 842 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 2 bin 43 dolar seviyesinde işlem görüyor.