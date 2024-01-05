Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 50 bin liraya indi.

AA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 17:13
Altının kilogram fiyatı geriledi
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Altın piyasasında en düşük 1 milyon 950 bin lira, en yüksek 2 milyon 60 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 2 milyon 50 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 53 bin 497 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 5 milyar 102 milyon 121 bin 546,88 lira, işlem miktarı ise 2.603,91 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 2.053.497,00 2.037,70
  En Düşük 1.950.000,00 2.021,85
  En Yüksek 2.060.000,00 2.145,00
  Kapanış 2.050.000,00 2.040,00
  Ağırlıklı Ortalama 1.966.228,65 2.045,21
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.102.121.546,88  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.603,91  
  Toplam İşlem Adedi ???????67  

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