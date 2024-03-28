Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 28 Mart 2024 altın fiyatları...

Geçen hafta Fed kararı sonrası rekor seviyeye yükselen altın haftanın dördüncü işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 09:21
Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 28 Mart 2024 altın fiyatları...
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Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyat haftanın dördüncü işlem günü sınırlı düşüşte.

Gram altın fiyatı saat 09.18 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 412 lira seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 944 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 223 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı 2195 civarında işlem görüyor.

Öte yandna JPMorgan'ın Küresel Emtia Araştırma Başkanı ons altında fiyatın bu yıl 2500 dolara ulaşmasını bekliyor. 

Citigroup ise önümüzdeki üç ay için altın tahminini ons başına 2.200 dolara yükseltti ve önümüzdeki altı ila 12 ay için tahminini 2.300 dolara yükseltti.


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