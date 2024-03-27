Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan çok önemli 'altın' kararı

Yayınlanma: 27.03.2024 - 17:41

Güncelleme: 27.03.2024 - 17:46

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın ithalatına yönelik kota getirilmesi nedeniyle altın arzında oluşan daralmanın önüne geçilmesi için Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası yetkilendirildi.

Bakanlık, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis etti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere; son dönemde işlenmemiş altın ithalatında yaşanan yükselişin dış ticaret dengesi ve ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak altın ithalatının artış hızını azaltmaya yönelik bir tedbir olarak 07.08.2023 tarihi itibarıyla işlenmemiş altın ithalatı için kota uygulanmaya başlanmıştır.

Kota uygulaması sonrasında piyasada işlenmemiş altın arzında yaşanan daralma nedeniyle Bakanlığımıza iletilen sorunların azaltılmasını teminen 2024 yılı Nisan ayından itibaren, Bakanlığımızca kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni verilmiş olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'ye 14/4/2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edilmiştir.

Söz konusu uygulama kapsamında;

Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri tarafından ilgili ayın ilk 3 iş günü (örneğin Nisan ayı için 1-2-3 Nisan tarihlerinde) içerisinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerine yetki belgeleri ile birlikte ya da [email protected] e-posta adresine yetki belgelerinin taranmış hali ile birlikte talep ettikleri işlenmemiş altının kilogram olarak miktarını belirterek başvuruda bulunulması,

Banka tarafından ilgili kuyum işletmesine satın alabileceği miktarın bildirilmesini (örneğin Nisan ayı için 4 Nisan tarihinde) müteakip 3 iş günü içerisinde (örneğin Nisan ayı için 5-8-9 Nisan tarihlerinde) kuyum işletmesi tarafından bankaya ödeme yapılması gerekmekte olup, yapılacak ödemeleri müteakiben ilgili banka tarafından işlenmemiş altın ithalatı gerçekleştirilerek hak sahiplerine İstanbul'daki şubelerinde teslim edilecektir.

Diğer taraftan; bir kuyum işletmesi tarafından aynı ay içerisinde birden çok bankaya talep iletilmemesi gerekmekte olup aksinin tespiti halinde söz konusu kuyum işletmesinin tüm talepleri iptal edilecektir."