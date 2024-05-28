Yatırımcılar dikkat: Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 28 Mayıs 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 28.05.2024 - 10:21

Güncelleme: 28.05.2024 - 10:21

Piyasalar, fiyat baskılarında hafif bir yumuşama göstermesi beklenen ABD merkez bankasının Cuma günü açıklanacak temel enflasyon ölçümüne odaklandı.

Altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla 2 bin 425 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 995 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 920 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altında yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 2 bin 345 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserliğin korunmasıyla pozitif bir seyir izliyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların yavaş yavaş da olsa olumlu sonuçları makroekonomik veriler üzerinde kendini göstermeye devam ederken, Fed'e ilişkin olumlu beklentilere karşın temkinli duruş sürüyor.

Analistler, Fed'in hafta içinde açıklanacak Bej Kitap raporu ve büyüme verilerinin yanı sıra Fed'in enflasyon göstergelerinden çekirdek kişisel tüketim harcamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Yoğun veri gündemi ve Banka yetkililerinin açıklamaları öncesinde para piyasalarında Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimalinin yüzde 50 olduğunu ifade eden analistler, Bankanın faiz indirimine başlama ihtimalinin kasım için yüzde 63 ve aralık için yüzde 82 ile fiyatlandığını dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 320 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.