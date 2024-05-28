UBS ve JPMorgan'dan çarpıcı tahmin: Altın ve gümüş fiyatlarında yeni hedef neresi?

JPMorgan ve UBS ons altın ve gümüş için tahminlerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:28
UBS ve JPMorgan'dan çarpıcı tahmin: Altın ve gümüş fiyatlarında yeni hedef neresi?
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JPMorgan ons altın ve gümüş için 2024 ve 2025 yılları için fiyat tahminlerini duyurdu.

JPMorgan, altın fiyatının 2024 yımında 2315 dolar/ons olacağını tahmin ederken, 2025 yılında fiyatın 2504 dolara çıkacağını öngördü.

2024 için gümüş fiyatını 27 dolar/ons olarak tahmin eden JPMorgan, 2025'te fiyatın 30 dolar/ons olmasını bekliyor.

UBS ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Öte yandan UBS stratejistleri geçen hafta bir notta altın tahminlerini eylül ayı sonu itibarıyla ons başına 2.500 dolara, yıl sonu itibarıyla ise 2.600 dolara yükseltti.

Bankanın yükseliş görünümü, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin beklentilerin bir miktar yeniden fiyatlanmasına yol açan nisan ayındaki zayıf ABD verilerinin yanı sıra, güçlü Çin talebinden kaynaklanıyor.

UBS Kıymetli Madenler Stratejisti Joni Teves Pazartesi günü "Altının yeni zirveler yapmaya devam edebileceğini düşünüyoruz" dedi.


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