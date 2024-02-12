Yatırımcılar dikkat: Altın fiyatları yatay seyrediyor... Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Şubat 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 12.02.2024 - 09:28

Güncelleme: 12.02.2024 - 09:28

Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı güne yatay seyirle başladı.



Gram altın saat 09.25 itibarıyla Foreks Piyasalarda 2 bin 60 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 368 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 857 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 24 dolar seviyesinde işlem görüyor.