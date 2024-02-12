Yatırımcılar dikkat: Altın fiyatları yatay seyrediyor... Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Şubat 2024 altın fiyatları...

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününde güne yatay başladı. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 09:28
Yatırımcılar dikkat: Altın fiyatları yatay seyrediyor... Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Şubat 2024 altın fiyatları...
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Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı güne yatay seyirle başladı.

Gram altın saat 09.25 itibarıyla Foreks Piyasalarda 2 bin 60 lira seviyesinde işlem görüyor.  Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 368 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 857 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 24 dolar seviyesinde işlem görüyor.


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