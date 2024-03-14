Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatlarında sınırlı düşüş! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 14 Mart 2024 altın fiyatları...
Altın fiyatları sert yükselişlerine ara verdi. Gram altın sınırlı düşüşe geçti. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...
Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı sınırlı düşüşte.
Gram altın haftanın ilk işlem günü saat 09.50 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 416 lira seviyesinde zirve tazeledi.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 951 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 254 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 2 bin 167 civarında işlem görüyor.
CİTİGROUP ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Öte yandan Citigroup önümüzdeki üç ay için altın tahminini ons başına 2.200 dolara yükseltti ve önümüzdeki altı ila 12 ay için tahminini 2.300 dolara yükseltti. Raporda, "özellikle hisse senedi ve kredi piyasasındaki son yükselişler göz önüne alındığında" ikinci çeyrekte altının lehine olabilecek resesyon risklerine dikkat çekildi.
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