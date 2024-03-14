Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatlarında sınırlı düşüş! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 14 Mart 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları sert yükselişlerine ara verdi. Gram altın sınırlı düşüşe geçti. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 09:52
Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatlarında sınırlı düşüş! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 14 Mart 2024 altın fiyatları...
Abone Ol google-news

Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı sınırlı düşüşte.

Gram altın haftanın ilk işlem günü saat 09.50 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 416 lira seviyesinde zirve tazeledi.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 951 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 254 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 2 bin 167 civarında işlem görüyor.

CİTİGROUP ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Öte yandan Citigroup önümüzdeki üç ay için altın tahminini ons başına 2.200 dolara yükseltti ve önümüzdeki altı ila 12 ay için tahminini 2.300 dolara yükseltti. Raporda, "özellikle hisse senedi ve kredi piyasasındaki son yükselişler göz önüne alındığında" ikinci çeyrekte altının lehine olabilecek resesyon risklerine dikkat çekildi.


altın haberleri Cumhuriyet altını haberleri çeyrek altın haberleri gram altın haberleri ons altın haberleri

İlgili Haberler

Yatırımcılar dikkat... Gram altında yeni zirve! Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 12 Mart 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat... Gram altında yeni zirve! Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 12 Mart 2024 altın fiyatları...
Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı yükseldi
Yatırımcılar dikkat... Gram altın haftaya zirve ile başladı! Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 11 Mart 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat... Gram altın haftaya zirve ile başladı! Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 11 Mart 2024 altın fiyatları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'ye 'para sayma' soruşturması: İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi

CHP'ye 'para sayma' soruşturması: İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Küresel ısınma etkisi :Türkiye Mısır’a benzeyebilir

Küresel ısınma etkisi :Türkiye Mısır’a benzeyebilir
Gezici Araştırma'dan Adana anketi: Zeydan Karalar, AKP ve MHP oylarıyla kazanıyor

Gezici Araştırma'dan Adana anketi: Zeydan Karalar, AKP ve MHP oylarıyla kazanıyor
Bunları sakın yapmayın! Erkeklerin kadınlarda nefret ettiği 5 özellik

Bunları sakın yapmayın! Erkeklerin kadınlarda nefret ettiği 5 özellik
KYK yurdunda bir öğrenci oda arkadaşını silahla vurdu: ‘Silah yurda nasıl sokuluyor?’

KYK yurdunda bir öğrenci oda arkadaşını silahla vurdu: ‘Silah yurda nasıl sokuluyor?’
Tarih yazdılar… ’57. Alay’ için Tekirdağ’dan Çanakkale’ye yürüyorlar

Tarih yazdılar… ’57. Alay’ için Tekirdağ’dan Çanakkale’ye yürüyorlar
Lütfü Savaş son anketleri açıkladı: Seçimden sonra partisinden ayrılacak mı?

Lütfü Savaş son anketleri açıkladı: Seçimden sonra partisinden ayrılacak mı?
O videosuyla gündem oldu: ‘Kadınların erkeklerde nefret ettiği özellikler’

O videosuyla gündem oldu: ‘Kadınların erkeklerde nefret ettiği özellikler’