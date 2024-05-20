Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatlarında tarihi zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Mayıs 2024 altın fiyatları...
Altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişin etkisiyle tarihi rekorunu 2 bin 535 liraya taşıdı. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları...
Altın fiyatları, jeopolitik risklerin artmasının ardından tarihi zirveye yükseldi. Altının gram fiyatı tarihi rekorunu 2 bin 535 liraya taşıdı.
Altının gram fiyatı saat 10.00 itibarıyla sınırlı düşüşle 2 bin 523 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 140 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 500 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Bugün altının ons fiyatı 2 bin 450 dolara çıkarak rekor tazelerken şu sıralarda yüzde 1,1 değer kazancıyla 2 bin 440 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasının yanı sıra Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin de etkisiyle altın fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını dile getirdi.
Geçen hafta ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar güç kazanırken, hafta boyunca Fed yetkililerinin yoğun sözle yönlendirmelerinin yanı sıra bankanın son toplantısına ilişkin çarşamba günü açıklanacak tutanaklar da yatırımcıların odağına yerleşti.
Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell ve banka yetkililerinin geçen hafta "tedbirli" yönlendirmelerde bulunduğunu anımsatarak, bu hafta yapılacak sözle yönlendirmeleri ve Fed'in son toplantı tutanaklarında bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacağını belirtti.
Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 65 ihtimalle eylülde ilk faiz indirimine gideceği öngörülüyor.
İRAN CUMHURBAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan, İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ayrıca Suudi Basın Ajansı, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz'in akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi göreceğini açıkladı.
Bugün yurt içi ve dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 470 ve 2 bin 500 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 420 ve 2 bin 400 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.
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