Yatırımcılar dikkat! Borsa İstanbul'da önemli değişiklik

Borsa İstanbul, pay piyasasında işlem görmekte olan sermaye piyasası araçlarına iletilen emir ve kotasyonlarda uygulanmakta olan maksimum emir değeri sınırlarının (maksimum TL kuralı) güncelleneceğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 10:04
Yatırımcılar dikkat! Borsa İstanbul'da önemli değişiklik
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Borsa İstanbul maksimum emir değeri sınırlarını güncelleyeceğini duyurdu.

Açıklamada, emir değeri sınırlarında 1. grubun 4 milyon liradan 10 milyon liraya, 2.grubun 3 milyon liradan 7,5 milyon liraya, 3. grubun 2 milyon liradan 5 milyon liraya, 4. grubun 1 milyon liradan 2,5 milyon liraya, 5. grubun 0,5 milyon liradan 1 milyon liraya ve 6. grubun 0,1 milyon liradan 0,5 milyon liraya çıkarıldığı kaydedildi.

2 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Mevcut durumda temerrüt sıraları için 1 milyon lira olan maksimum emir değeri sınırının 2,5 milyon lira şeklinde güncelleneceği belirtilen açıklamada, Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Gayrimenkul Sertifikaları için uygulanan 3 milyon lira sınırının milyon liraya, payları borsada işlem görmekte olan ortaklıkların birincil sıraları için uygulanan 100 bin lira sınırının da 500 bin liraya çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, üyelerin testlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla BISTECH üye test ortamında belirtilen değişikliklere ilişkin tanımlamalar yapıldığı ifade edilerek, söz konusu değişikliklerin 2 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.


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