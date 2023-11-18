Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun yatırımcıları uyardı

Yayınlanma: 18.11.2023 - 11:41

Güncelleme: 18.11.2023 - 11:43

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Boğaziçi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Sermaye Piyasalarında Finansman Kaynakları ve Reel Sektör" başlıklı oturuma katıldı.

Sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisine etkilerine değinen Ergun, son 3 yılda yaşanan gelişmelerin Türkiye Yüzyılı'ndaki ışığı gösterdiğini söyledi.

Ergun, son 3 yılda 139 şirketin halka arzıyla 107 milyar TL kaynak sağlandığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bu rakamı şöyle okuyorum: Bu 139 şirketimiz son 3 yılda yatırımlarını ve ihracatını sermaye piyasası yoluyla TL ile finanse ettiler. Böylece kur riskini ve faiz riskini daha iyi yöneterek, daha sürdürülebilir yolla yatırım ve büyümelerini finanse ettiler. Bu rakam bana bunu ifade ediyor. Pay piyasası ve halka arzları konuşuyoruz hep ama Borçlanma Araçları Piyasamız da sektöre kaynak üretiyor. Son 3 yılda 1 trilyon TL'nin üzerinde kaynak borçlanma araçları ihracı yoluyla sektöre aktarıldı. Bu rakam sadece bu sene 400 milyar TL idi."

Ergun, 8 milyon yatırımcıya ulaştıklarını belirterek, "Yani yaklaşık Türkiye'nin onda biri Borsa yatırımcısı, bu birkaç sene önce yüzde 1 oranındaydı. Güzel bir gelişme ama üzerinde de durulması gereken bir gelişme. Gelen 8 milyon yatırımcının finansal okuryazarlık düzeylerinin yükseltilmesi anlamında daha yapacak çok işimiz var demektir." diye konuştu.

"SOSYAL MEDYAYA İTİBAR ETMEYİN"

Ergun, yatırımcıların yatırım yaparken uzun vadeli perspektifle bakarak ortaklık kültürü ile hareket etmesinin önemine dikkati çekti.

Bu yıl 7 milyar TL tutarında halka arzın görüldüğünü aktaran Ergun, "Sermaye piyasaları olarak son 3 yılda ciddi bir lig atladık. Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılının birikimlerinin üzerine, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda, ülkemizin ihracatının, yatırımının, istihdamının, büyümesinin ve kalkınmasının finansmanında sermaye piyasaları olarak daha fazla sorumluluk ve rol alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Genç yatırımcıların Borsa'ya katılmasının önemine işaret eden ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ergun, "Lütfen sosyal medyaya itibar etmeyin, şirket açıklamasını KAP'tan takip edin. Gelin yatırımı oradan öğrenin. Finansal okuryazarlık konusunda daha çok çalışmalıyız, SPK bu konuya çok eğiliyor, biz de bu alanda önemli çalışmalar yapıyoruz." ifadelerin kullandı.