Yatırımcılar dikkat! Borsa'da düşüş sonrası Demirtaş, 'Yazık, vallahi yazık!' diyerek uyardı

Yayınlanma: 25.12.2023 - 14:11

Güncelleme: 25.12.2023 - 14:21

Borsa yeni haftaya da düşüşle başlarken, yatırımcıların endişeleri de devam ediyor. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 193,9 puan azalışla 7.363,71 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 19 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,6, holding endeksi yüzde 2,11 değer kaybetti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş Borsa İstanbul'da son günlerde yaşanan düşüşler sonrası, "Borsa İstanbul'daki Küçük Yatırımcıya Yazık.

Vallahi Yazık :(" paylaşımı yaptı.

Borsa İstanbul'daki Küçük Yatırımcıya Yazık.

Vallahi Yazık :( — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 25, 2023

Paylaşımının devamında Demirtaş, "Twitter'da bir sürü Borsa hesabı var. Hepsi demiyorum ama bir kısmı, Borsa İstanbul'daki Küçük Yatırımcıların halini söylediğim zaman, Yok En dipte söyledi, Yok ters indikatör vs vs diyorlar.

Çıkarları var. Kendileri Maldalar. Kimse Satmasın. Malları yükselsin istiyorlar. Bu Vicdani açıdan sorunlu bir durum. Evet Borsa bundan sonra Yükselebilir de. AMA Kardeşim Adı üstünde Küçük Yatırımcı, Panik yapan Yatırımcı. Borsa böyle düşünce satan yatırımcı...

8 Milyon tane ufacık yatırımcıyı Borsaya çektiniz. Aldırdınız sonra panikle aşağıdan sattırdınız. Zarar etti insanlar. Yazık Değil mi? Günah Değil mi? Haksız mıyım? Allah aşkına Haksız mıyım?" dedi.

Twitter'da bir sürü Borsa hesabı var. Hepsi demiyorum ama bir kısmı, Borsa İstanbul'daki Küçük Yatırımcıların halini söylediğim zaman, Yok En dipte söyledi, Yok ters indikatör vs vs diyorlar.



Çıkarları var. Kendileri Maldalar. Kimse Satmasın. Malları yükselsin istiyorlar. Bu… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 25, 2023

BİR DAHA YAZAYIM MI? YOKSA AÇIK MI?

Demirtaş paylaşım sonrasında ise bir takipçisinin "en azından zorla abonelik dayatmaya çalışmıyorlar hocam sizin gibi" yorumunu alıntılayıp, "Abonelik KÜÇÜK yatırımcılara uygun DEĞİL... Bir daha yazayım mı? Yoksa Açık mı?" açıklamasında bulundu.

Demirtaş'ın paylaşımın tamamı şu şekilde:

"Heralde 1000 Kere Yazdım. Sizin için 1001. kez yazayım Utanın...

Abonelik KÜÇÜK yatırımcılara uygun DEĞİL.

Abonelik: Şirket Sahipleri, İş insanları, Üst Düzey Beyaz Yakalara Yönelik.

Bir daha yazayım mı? Yoksa Açık mı?"