Yatırımcılar dikkat... Dolar ve Euro'da yeni zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 18 Mart 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 18.03.2024 - 09:24

Güncelleme: 18.03.2024 - 09:29

Merkez Bankası (TCMB) bu hafta perşembe günü açıklayacağı faiz kararı piyasalarda ana gündem maddesi olarak izleniyor. Hazine ise bugün ve yarın altı borçlanma ile Mart ayı iç borçlanma programını tamamlayacak.

Piyasalarda ayrıca ABD, Japonya, İngiltere, İsviçre, Norveç, Avustralya, Endonezya, Tayvan, Brezilya ve Meksika'daki merkez bankalarının bu hafta yapacağı para politikası toplantıları izlenecek.

TCMB geçen ayki toplantıda, politika faizini mevcut yüzde 45 seviyesinde uzun bir dönem sabit tutabileceği mesajını vermişti. Banka enflasyon görünümünde "belirgin ve kalıcı" bir bozulma durumunda ise "para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" demişti.

TCMB geçen ayki bu açıklaması sonrası "ilave sıkılaşma" olarak da özetlediği TL likiditeyi sıkılaştıracak yeni zorunlu karşılık adımları attı, kredi büyüme sınırlamalarına gitti. Ticari krediler başta olmak üzere kredi maliyetlerini ve mevduat faizlerini yukarı taşıyan adımlara yöneldi.

Banka her ne kadar politika faizini uzun süre mevcut seviyede tutarak yıl sonu enflasyon tahminlerine ulaşacağını savunsa da aksini bekleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Tahminleri aşan ve çekirdek göstergelerin yüksek seyrini koruduğunu gösteren Şubat ayı enflasyon verilerinin ardından enflasyon beklentileri gittikçe TCMB'nin yüzde 36 düzeyinde olan yıl sonu tahmininden uzaklaşacak şekilde yukarı revize ediliyor. Bu nedenle TCMB'nin bu hafta faiz kararı ve PPK metninde vereceği mesajlar yakından izlenecek.

Dolar TL'de yeni zirve 32.39 seviyesinde. Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 8.8 seviyesinde. Euro TL ise 35.44 ile zirve tazeledi.

Piyasalarda artan lokal döviz talebi yakından izleniyor. İşlemciler genel seçim dönemi ile kıyaslandığında oldukça sınırlı kalan döviz talebinin geçen hafta, ayın ilk günleriyle kıyaslandığında bir miktar azaldığını belirttiler.

Yüksek enflasyon, geçen yıl genel seçimin ardından kurda yaşanan düzeltmenin benzeri yaşanacağı beklentisi ve ekonomi politikalarında seçim sonrası değişim olabileceği endişesi lokalleri dövize yönlendiren ana sebepler. Ekonomi yönetimi döviz talebinin "geçici" olduğunu belirtirken uygulanan ekonomi programının devam edeceğini söylüyor.

Ay başında bankalarla görüşen TCMB, TL uzlaşmalı vadeli döviz satımına da başladı. Stok dün itibarıyla yaklaşık 2.9 milyar dolara çıktı.

BANKALARA TÜZEL TL MEVDUAT ARTIŞ HEDEFİ GELDİ

Merkez Bankası hafta sonunda kredi kartı nakit avans ve kredili mevduat hesapları (KMH) faizini haftasonu yüzde 5'e yükseltirken ayrıca TL mevduatın payını artırma amacıyla bankalara tüzel kişi TL mevduat payı için aylık artış hedefi getirdi.

Bu düzenleme öncesi bankaların tüzel kişi TL payında Ağustos 2023 seviyesini koruması yeterliydi.

TCMB bankaların TL payı seviyelerine göre farklı olarak belirlenmiş olan gerçek kişi TL payı aylık artış hedeflerini güncellendi ve hedeflerin sağlanamaması halinde uygulanacak komisyon oranı artırdı.

HAZİNE BUGÜN VE YARIN 6 BORÇLANMA YAPACAK

Hazine bugün iki yıl vadeli gösterge tahvilin ve beş yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilinin yeniden ihraçlarını gerçekleştirecek. Ayrıca iki yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası doğrudan satışı da bugün gerçekleşecek.

Hazine geçen hafta dört ihale ile yaklaşık 41 milyar TL borçlandı. Hazine Mart'ta 94.6 milyar TL iç borç servisine karşılık 87.1 milyar TL'si piyasadan 131.8 milyar TL iç borçlanma hedefliyor. Bu verilere göre geçen aya paralel Hazine iç borçlanmasının önemli bir bölümünü altın cinsi yapmış olacak.

Hazine ayrıca geçen hafta altı yıl vadeli euro cinsi tahvil ihracını yüzde 6.125 getiriyle 2 milyar euro borçlanma ile tamamladı.