Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı! İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi şubat ayında 42,96 iken mart anketinde yüzde 44,19 oldu. Yıl sonu doları/TL beklentisi ise 40,53 TL oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 10:13
Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı! İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini...
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Merkez Bankası (TCMB), mart ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bir önceki ankette 40,02 olan 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi mart anketinde 40,53 oldu.

Şubat anketinde 41,15 olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise mart anketinde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45 iken bu anket döneminde yüzde 45,82 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 45 olarak açıklandı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi şubat anketinde yüzde 42,96 iken mart anketinde yüzde 44,19 oldu. 

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ SABİT KALDI

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi mart anketinde de yüzde 3,3 oldu.

2025 yılı büyüme beklentisi de bu dönemde yüzde 3,8'de sabit kaldı.


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