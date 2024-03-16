Cara Delevingne'nin 7 milyon dolarlık malikanesinde yangın çıktı: 'Sahip olduklarınızın kıymetini bilin'

Ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne'nin evinde dün gece yangın çıktı. Delevingne'nin yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 12:36
Cara Delevingne'nin 7 milyon dolarlık malikanesinde yangın çıktı: 'Sahip olduklarınızın kıymetini bilin'
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Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu, Suicide Squad ve Kağıttan Kentler gibi sevilen yapımlarda rol alan oyuncu ve model Cara Delevingne'in Los Angeles'ta bulunan 7 milyon dolarlık malikanesinde yangın çıktı.

13 itfaiye aracı ve 93 itfaiyecinin çalışmasıyla kontrol altına alına alınan yangının, evin arka bölümündeki bir odada saat 04.00 sıralarında çıktığı ve daha sonra tüm eve yayıldığı belirtildi. Ancak yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

Yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında bir kişinin yaralandığı belirtildi.

"İNANAMIYORUM"

Tiyatro oyunu için Londra'da olan 35 yaşındaki model, yangın sırasında evde değil ancak ancak iki kedisinin evde olduğu belirtildi. Delevingne, sosyal medya hesabından kedilerinin kurtarıldığını açıkladı.

Delevingne konuyla ilgili, "İnanamıyorum. Hayat bir anda değişebiliyor. Sahip olduklarınızın kıymetini bilin" ifadelerini kullandı.



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