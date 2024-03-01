Yatırımcılar dikkat! Dolarda yeni zirve... Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 1 Mart 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 01.03.2024 - 09:31

Güncelleme: 01.03.2024 - 09:31

Bugün iç piyasada Şubat ayı imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ile İstanbul Ticaret Odası (ITO) şubat ayı öncü enflsayon verileri açıklanacak.

Dolar TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek Foreks piyasalarda 31.42 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı. Bu verilere göre TL, dolar karşısında Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat ayında yüzde 2.9 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 5.7 oldu. Euro TL ise 33.98 ile sınırlı düşüşe geçti.

'MERKEZ'İN REZERVLERİNDE ERİME VAR

Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri geçen hafta 6 milyar dolar düştü; işlemciler rezerv kaybında rutin unsurların yanı sıra, enerji ithalatı ödemeleri kaynaklı bir etki gördüler.

Net rezervler mayıs sonundaki seçimler öncesinde -5.7 milyar dolar ile tarihi dip seviyeye indikten sonra geçen yılın ikinci yarısında belirgin yükselmişti. Net rezerv 22 Aralık'ta 40.09 milyar dolara yükselerek Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinden bu yana 17.64 milyar dolar geriledi.

Hazine üç aylık iç borçlanma stratejisini dün açıkladı. Hazine Mart'ta yedi ihale yanısıra üç doğrudan borçlanma yapacak. Doğrudan satışlardan ikisi iç piyasada altına dayalı borçlanma olacak. Hazine Mart'ta 94.6 milyar TL iç borç servisine karşılık 87.1 milyar TL'si piyasadan 131.8 milyar TL iç borçlanma hedefliyor.

Bankacılık sistemindeki likidite fazlası dün yaklaşık 110 milyar TL seviyesine yükseldi.

Para politikasının etkinliğini azaltan bankacılık sistemindeki TL likidite fazlası düne kadar belirgin azalıştaydı. Bu hafta likidite fazlası 14 milyar TL'ye kadar geriledi. TL likidite yeniden Merkez Bankası'nın açık piyasa işlemleriyle net fonlamaya geçebileceği bir yapıya doğru gidiyor.