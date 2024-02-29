Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Emekli' yanıtı: 'Mültecilere 40 milyar dolar harcayınca yük olmuyor da...'

Yayınlanma: 29.02.2024 - 18:49

Güncelleme: 29.02.2024 - 18:50

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen’le esnaf; CHP Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe ile de semt pazarı ziyaretleri yaptı. Her iki ziyarette de İmamoğlu ve vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Eyüpsultan Çarşısı’nda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan İmamoğlu ve Özmen, yurttaşlardan gelen destek, eleştiri, talep ve sorunları dinledi.



"BAŞÖRTÜLÜLERE ÖN YARGILI YAKLAŞMADIĞINIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"



İmamoğlu'nun yurttaşlarla teması sırasında bir diyalog dikkat çekti. Bir yurttaş Ekrem İmamoğlu'na, “Başörtülülere önyargılı yaklaşmadığınız için çok mutluyuz ve sizi destekliyoruz. Birleştirici olmanız büyük kazanım” dedi.

İmamoğlu ise vatandaşa, “Estağfurullah. Kime önyargılı yaklaşabiliriz ki. Allah korusun. Hiçbir farkımız yok birbirimizden. Başka bir duam yok yani. Siyasette bin kez kaybedelim, ama bir kez ayrıştırmayalım. Bizim insanımız yani. Kime baksam, benim yuvamda bir karşılığı var. Şu an memleketin en büyük tehdidi ayrıştırmak. Bir başka tehdit de önyargı yani. Allah korusun. İyi ki varsınız” yanıtını verdi.

CHP’YE ŞİMDİYE KADAR HİÇ OY VERMEDİM. AK PARTİ’YE DE VERMEDİM AMA SANA OY VERECEĞİM”



Seçmenlerle teması sırasında bir yurttaş da “Ben milliyetçiyim. CHP’ye şimdiye kadar hiç oy vermedim. AK Parti’ye de vermedim ama sana vereceğim. Allah yolunuzu açık etsin” ifadesini kulandı. İmamoğlu da yurttaşa, “Ne mutlu, ben de sana layık olacağım. Hiç endişeniz olmasın” yanıtını verdi.

ERDOĞAN'A EMEKLİ MAAŞI YANITI



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Emekli maaşlarına da değinen Ekrem İmamoğlu,



“Eğer emekliye 7 bin lira verirsem, 1,4 trilyon; 10 bin lira verirsem, 1,9 trilyon yük gelir” sözlerine tepki gösteren İmamoğlu, “Peki ben size, bütçeye gelen yükle ilgili bir hatırlatma yapayım. Kaç yıl önce, hatırlayın, ‘Mültecilere 40 milyar dolar harcadım’ dedi mi? Peki o yük olmadı…O günden bugüne de 4 yılda daha ne kadar harcadı, onu da bilmiyoruz. Bütçeye o kadar yük olan şey var ki. Bakın; sarayını mı söylesem, başka şeyleri mi söylesem… Onlara girmeyeceğim. Onun için, onlar işin bu kötü sayfasını, siyasetin kirli sayfalarını açmaya çalıştıkça, ben, bu kötü yönettikleri ülkenin ekonomisini, ülkenin eğitimini, ülkenin mülteci sorununu suratlarına vurmaya devam edeceğim kardeşim, vurmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.