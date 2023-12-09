Yatırımcılar dikkat! Gram altın 2 bin lira seviyesini ne zaman aşar?

Yayınlanma: 09.12.2023 - 11:01

Güncelleme: 09.12.2023 - 11:01

Haftanın ilk gününde rekor seviyeleri görerek sert hareketlere sahne olan altın fiyatlarında, haftanın kalanında ise daha sakin bir seyir dikkat çekti.

Milliyet'in aktardığına göre, ABD istihdam verilerinin açıklanmaya devam ettiği haftada küresel piyasalardaki işlem hacimlerindeki azalma ve temkinli duruşu devam ettiğine dikkat çeken Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, "Jolts verisinden sonra ABD özel sektör istihdam verisinde beklenti altında gerçekleşerek 103 bin kişi arttı. Ekim ayına ilişkin özel sektör istihdamı verisi ise 113 binden 106 bine revize edildi. Bu durum yumuşak iniş senaryosunu desteklemeye devam ediyor" dedi.

Yavaş sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin de hız kesmesine neden olacaktır. Böyle bir senaryoda Fed’den piyasada faiz artışı beklentilerinin önemli ölçüde artmasını beklememekle birlikte gelecek senenin ilk yarısında faiz indirim beklentileri azalacaktır. Altın fiyatlarında ise volatilitenin artmasını bekliyoruz.

ONS VE GRAM ALTINDA SERT YÜKSELİŞİN SEBEBİ NEDİR?

Altındaki yükselişte küresel piyasalarda sıkılaşma döngüsünün sonuna gelindiği ve 2024 yılı içerisinde faiz indirimlerinin gelebileceği beklentilerinin etkisinin olduğunu düşünmekteyiz.

GRAM ALTIN 2 BİN LİRA SEVİYESİNİ NE ZAMAN AŞAR?

Gram altında ılımlıda olsun yükseliş eğilimi devam ediyor. Hafta içerisindeki işlemlerde 2000 TL seviyesine doğru ataklar görsek de kar realizasyonlarıyla karşılaştığımız değerli emtia, 1876 TL seviyesi üzerinde kalıcılığı devam ettirmesi halinde 2000 TL direncinin hedeflenebileceğini düşünmekteyiz."

Ata Yatırım Portföy Yönetim Direktörü Samet Zağlı, "Altın fiyatlarında son dönemde gördüğümüz yukarı yönlü hareketin en önemli sebebi olarak ABD tahvil faizlerindeki düşüş ve Fed'in 2024 yılında politika faizinde indirimler yapacağı beklentisi olarak gösterebiliriz" dedi. Zağlı, gram altın fiyatlarında 2.000 TL seviyesinin ocak ayının ortalarında görülebileceğine dikkat çekti.