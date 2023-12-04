Yatırımcılar dikkat! Gram altın tüm zamanların zirvesinde: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 4 Aralık 2023 altın fiyatları...
Gram altın, Fed'in iyimserliği yumuşatma çabalarına rağmen, ABD'nin gelecek yılın başlarında faiz indirimine ilişkin artan beklentilerin etkisiyle, tüm zamanların en yüksek seviyesini aştı. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 4 Aralık 2023 altın fiyatları…
Altın fiyatları 4 Aralık Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta rekor üzerine rekor kıran gram altın fiyatı yeni haftaya da rekorla başladı.
Gram altın spot piyasada haftanın ilk işlem gününde yükselişle başlamasının ardından saat 09.00'da 1962 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 208 lira, Cumhuriyet altını da 13 bin 205 liradan satılıyor.
Ons altın ise 2 bin 87 liradan işlem görüyor.
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