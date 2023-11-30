Yatırımcılar dikkat! Gram altında ralli: Zirve tazeledi... Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 30 Kasım 2023 altın fiyatları...

Altın, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin gelecek yıl faiz indirimine başlayabileceği yönündeki yönlendirmelerinin ardından yükselişe geçti. Gram altın ise küresel spot piyasadaki yükselişten destek bularak haftanın 4. işlem gününde de rekor kırdı. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 30 Kasım 2023 altın fiyatları…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2023 - 09:40
Yatırımcılar dikkat! Gram altında ralli: Zirve tazeledi... Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 30 Kasım 2023 altın fiyatları...
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İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların sonrasında gelen güvenli liman alımlarının etkisiyle altın fiyatları, ekim ayının başından bu yana yaklaşık yüzde 12 oranında değer kazandı.

Gram altın spot piyasada haftanın 4. işlem gününde yükselişle başlamasının ardından saat 09.35'de 1933 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 60 lira, Cumhuriyet altını da 13 bin liradan satılıyor.

Ons altın ise 2 bin 44 liradan işlem görüyor.


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