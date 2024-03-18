Yatırımcılar dikkat... Gram altın zirve tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 18 Mart 2024 altın fiyatları...
Ons altın fiyatı, yeni haftaya dolar endeksindeki yükselişle baskı altında başlarken, gram altın fiyatı zirve tazeledi. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...
Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyat haftaya zirve tazeleyerek başladı.
Gram altın haftanın ilk işlem günü saat 09.31 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 437 lira seviyesinde zirve tazeledi.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 985 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 393 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 2 bin 147civarında işlem görüyor.
Öte yandna JPMorgan'ın Küresel Emtia Araştırma Başkanı ons altında fiyatın bu yıl 2500 dolara ulaşmasını bekliyor.
Citigroup ise önümüzdeki üç ay için altın tahminini ons başına 2.200 dolara yükseltti ve önümüzdeki altı ila 12 ay için tahminini 2.300 dolara yükseltti.
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