Yatırımcılar dikkat: Gram altında sert düşüş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 24 Mayıs 2024 altın fiyatları...

Altının gramı, güne artışla başlamasının ardından 2 bin 423 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları...

AA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 10:58
Yatırımcılar dikkat: Gram altında sert düşüş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 24 Mayıs 2024 altın fiyatları...
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Yatırımcıların gözdesi gram altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor.

Altının gram fiyatı yeni güne yüzde 0,6 artışla başlamasının saat 10.10 itibarıyla 2 bin 423 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 15 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 995 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 2 bin 338 dolar seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerin yılın son çeyreğine ötelenmesiyle risk algısının arttığı görüldü.

ABD'de açıklanan makroekonomik göstergeler, güçlü sinyaller vermeye devam ederken Fed yetkililerinin enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla kanıt görmek istedikleri ve faiz indirimi konusunda aceleci davranılmaması gerektiği yönündeki sözle yönlendirmelerini de destekledi.

İŞSİZLİK MAAŞ BAŞVURUSU BEKLENTİLERİN ALTINDA

Dün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 18 Mayıs ile biten haftada 215 binle beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, ekonomik canlılığa ilişkin olumlu veri akışının Fed'in politika faizini daha uzun süre yüksek tutma ihtimalini artırdığını, işsizlik maaşı başvurularındaki azalışın da ABD'de istihdam büyümesi yavaşlasa da iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimalinin yüzde 48'e gerilediğini belirten analistler, Bankanın faiz indirimine başlama olasılığının kasım için yüzde 65 ve aralık için yüzde 85 ihtimalle fiyatlandığını ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 430 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 320 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.


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