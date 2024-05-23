Son Dakika… İstanbul'da '1 Mayıs' baskınları! Gözaltına alınanların tamamı tutuklandı

Son dakika haberi… İstanbul’da 1 Mayıs’a ilişkin üçüncü kez yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 27 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 21 Mayıs sabahı gözaltına alınan 27 kişinin tamamının tutuklandığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 18:51
Son Dakika… İstanbul'da '1 Mayıs' baskınları! Gözaltına alınanların tamamı tutuklandı
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İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarında Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik, 21 Mayıs sabahı yapılan ev baskınları ile gözaltına alınan 27 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi'nin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada gözaltına alınan 27 kişinin adliyeye getirildiği ve Savcılık ifadelerinin bittiği duyuruldu.

ÇHD, 27 kişinin tamamının tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini duyurdu.

Sorgular 3 ayrı sulh ceza hakimliğince 9’ar kişilik gruplarla alındı.

Mahkemelerin verdiği kararla 21 Mayıs sabahı gözaltına alınan 27 kişinin tamamı tutuklandı.


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