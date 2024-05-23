Son Dakika… İstanbul'da '1 Mayıs' baskınları! Gözaltına alınanların tamamı tutuklandı
Son dakika haberi… İstanbul’da 1 Mayıs’a ilişkin üçüncü kez yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 27 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 21 Mayıs sabahı gözaltına alınan 27 kişinin tamamının tutuklandığı bildirildi.
İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarında Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik, 21 Mayıs sabahı yapılan ev baskınları ile gözaltına alınan 27 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi'nin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada gözaltına alınan 27 kişinin adliyeye getirildiği ve Savcılık ifadelerinin bittiği duyuruldu.
ÇHD, 27 kişinin tamamının tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini duyurdu.
Sorgular 3 ayrı sulh ceza hakimliğince 9’ar kişilik gruplarla alındı.
Mahkemelerin verdiği kararla 21 Mayıs sabahı gözaltına alınan 27 kişinin tamamı tutuklandı.
10 Sulh Ceza Hakimliği kararı açıklandı. 9 kişinin tamamı tutuklandı.— ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul) May 23, 2024
21 Mayıs sabahı gözaltına alınan 27 kişinin tamamı tutuklandı. #1Mayıs2024
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