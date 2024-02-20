Son Dakika... 'Askeri Liselere Giriş Sınavları' soruşturmasında 8 kişi gözaltına alındı!
Son dakika gelişmesi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 ve 2012 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavları (ALS) soruşturmaları kapsamında Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak 8 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2010 ve 2012 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavları (ALS) soruşturmaları kapsamında 2 şüpheli; ayrıca 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO), 2011 Deniz Harp Okulu (DHO) ve 2014 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) mülakatlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli olmak üzere toplam 8 şüphelinin Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
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