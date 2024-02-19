Yatırımcılar dikkat...Gram altın rekor tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Şubat 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 19.02.2024 - 09:56

Güncelleme: 19.02.2024 - 09:56

Altın fiyatları, jeopolitik riskin yükselmesiyle yönünü yukarı çevirdi. Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı ise zirve tazeledi.

Gram altın saat 09.51 itibarıyla Foreks Piyasalarda 2 bin 74 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 392 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 948 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 21 dolar seviyesinde işlem görüyor.