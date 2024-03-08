Yatırımcılar dikkat: Reddit'in halka arz tarihi belli oldu!

Yayınlanma: 08.03.2024 - 15:01

Güncelleme: 08.03.2024 - 15:01

Reddit'in NYSE'de yakından izlenen halka arzı için tarih verildi. Reddit'in NYSE'de yakından izlenen halka arzı için tanıtımlar Pazartesi günü başlayacak ve Reddit hisseleri ertesi hafta işlem görmeye başlayacak.

Financial Times'ın haberine göre Reddit, ilk halka arzını 20 Mart'ta fiyatlandırmayı ve ertesi gün işlem görmeye başlamayı planlıyor.

Şirket, hisse başına 31 ila 34 dolar arasında bir değer hedefliyor ve bu da 6,5 milyar dolara kadar bir değerleme anlamına geliyor. Reddit ve NYSE yorum yapmayı reddetti.