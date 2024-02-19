Halka arza yoğun talep! Hedefin 4 katı başvuru geldi

Limak Doğu Anadolu Çimento'nun halka arz talep toplama sürecine hedefin 4,4 katı başvuru geldi. Şirketin halka arzına yurt içi bireysel yatırımcılardan 2 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 10 kat talep geldi.

AA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:31
Halka arza yoğun talep! Hedefin 4 katı başvuru geldi
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, çimento üreticisi Limak Şirketler Grubu'nun iştiraki Limak Doğu Anadolu Çimento'nun 14-16 Şubat'ta gerçekleşen talep toplama sürecine hedefin 4,4 katı başvuru yapıldı.

Sermaye artırımı ve ortak satışı ile yapılacak halka arzda, pay başına satış fiyatı 16,20 lira olarak belirlenen Limak Doğu Anadolu Çimento, 3 milyon 356 bin 908 yatırımcıdan talep topladı.

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Şirketin halka arzına yurt içi bireysel yatırımcılardan 2 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 10 kat talep gelirken, halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 526 milyon lira oldu.

Halka arzdan sağlanacak gelirin tamamı şirketin büyüme stratejisi kapsamında Ergani fabrikasının devralınmasında kullanılacak.

Şirketin hisseleri 22 Şubat'ta Borsa İstanbul'da düzenlenecek törenle BIST Yıldız Pazar'da "LMKDC" koduyla işlem görmeye başlayacak.


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