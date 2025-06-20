Yatırımcılar o metale koşuyor: Altının alternatifi 13 yılın zirvesinde!

Altın genellikle değer saklama aracı ve mücevher olarak talep edilirken, gümüşün yaklaşık yüzde 80’i sanayi üretiminde kullanılıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşı ve yenilenebilir enerji teşviklerindeki azalma nedeniyle yıl başında gümüş için olumsuz bir tablo öngörülmüştü.

Nisan ayında Trump’ın tarifelerinin yürürlüğe girmesiyle, gümüş fiyatları petrol ve hisse senetleriyle paralel şekilde düşüş gösterdi. Ancak Haziran ayında gümüş fiyatlarında hızlı bir toparlanma yaşandı.

Bank of America’nın metal araştırmaları başkanı Michael Widmer, Wall Street Journal’a verdiği röportajda, kesim takımları ve elektronik sektöründeki talebin istikrarlı olduğunu, güneş paneli üreticilerinden gelen talebin ise artmaya devam ettiğini belirtti.

ÇİN VE MALİYET RİSKLERİ TAKİP EDİLİYOR

JPMorgan’ın metal araştırmaları başkanı Greg Shearer, Çin’deki güneş enerjisi sektöründe yaşanan yoğun talebin, ABD’nin ticaret kısıtlamaları ve enerji politikalarındaki değişiklikler öncesinde öne çekilmiş olabileceğini, yılın ikinci yarısında talepte azalma yaşanabileceğini ifade etti.

Ayrıca fiyatların yükselmeye devam etmesi durumunda üreticilerin daha ucuz metallere yönelme ya da gümüş kullanımını azaltma riski bulunduğu vurgulandı.

TARİHİ ZİRVELERDEN UZAK KALINIYOR

Gümüş fiyatları güçlü yükselişine rağmen tarihî zirvelerinden hâlâ uzak. 1980 yılında Hunt kardeşlerin piyasayı manipüle etme girişimiyle ons başına 48,70 dolara kadar çıkan fiyatlar hızla gerilemiş, enflasyona göre bu rekorun bugünkü değeri 200 doların üzerinde.

2011 yılında da benzer spekülatif hareketlerle gümüş 47,99 dolara kadar çıkmış, ardından düşüş yaşamıştı.

YATIRIMCI İLGİSİ GÜMÜŞTE ARTIYOR

Son dönemde yatırımcılar gümüşün hâlâ yükselme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Bireysel yatırımcıların ilgisiyle desteklenen iShares Silver Trust adlı gümüş destekli borsa yatırım fonu, yıl içinde yaklaşık 11 milyon ons gümüş ekledi.

Bazı yatırımcılar ise doğrudan fiziki gümüşe yöneldi. New Jersey’deki Honest Coin Shop sahibi Andrei Hnedchyk, gümüş biriktiren müşterilerinde yüzde 20 artış olduğunu belirtiyor.

Chicago’da faaliyet gösteren coin satıcısı Harlan J. Berk’in COO’su Russ Bega, fiyatların daha da yükseleceği beklentisiyle düzenli alımlar yapıldığını söyledi. Geçen ay 1.000 onsluk iki büyük satış gerçekleştirdiklerini, ardından 1.500 onsluk başka bir satış daha yaptıklarını ifade eden Bega, "İnsanlar artık daha büyük oynamaya başladı" dedi.

SATIŞLAR DA HAREKETLENDİ

Gümüşteki yükseliş, satış fırsatı arayanları da harekete geçirdi. Kuyumcular, gümüşçüler ve değerli metal satıcıları, bozdurulmak üzere getirilen eski madeni paralar, gümüş takımlar ve külçelerde artış yaşandığını bildirdi.