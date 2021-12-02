Yatırımcılar Türkiye bankalarından kaçmaya başladı
Gelişmekte olan ülke borsalarına yatırım yapan fonlar, Türkiye bankalarındaki hisselerini rekor derecede düşürdü.
Aktif olarak yönetilen ve 500 milyar dolar varlığa sahip 247 fonun analiz edildiği Copley Fund Research verilerine göre, Türkiye bankalarına yatırılan fonların yüzdesi, geçen hafta yüzde 18.6 ile tarihi dip seviyeye geriledi. 2010 yılında fonların yüzde 80'i bankacılık hisselerine yatırım yapmıştı.
Fonların 2010 yılında toplam varlıklarının yüzde 1.5'i düzeyinde olan bankacılık hisselerindeki pozisyonları ise yüzde 0.1'e indi. Fonların düzenleyici kurumlara gönderdiği en güncel verilerden derlenen rapora göre, 247 fonun Türkiye bankalarında tuttuğu hisselerin değeri 360 milyon doların hafif altındaydı.
TL YÜZDE 44 DEĞER KAYBETTİ
TL yükselen enflasyona ve eleştirilere rağmen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizlerin düşürülmesini desteklemesiyle yılbaşından bu yana yüzde 44 değer kaybetti ve Kasım ayında şimdiye kadarki en kötü ikinci aylık performansını kaydetti.
TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Copley Fund Research'ün kurucusu Steven Holden, "Türkiye'nin soru işaretleri yaratan para politikası yatırımcı güvenini aşındırmaya devam etti ve gelişmekte olan ülke piyasa fonu yöneticilerinin Türkiye'ye ayırdığı payı tarihin en düşük seviyesine indirmesine yol açtı" dedi.
Holden, "Finans sektöründe pozisyon almak isteyen gelişmekte olan ülke yatırımcılarının ağırlık artırdıkları ülkeler arasında Hindistan, Rusya ve Meksika öne çıkıyor" dedi.
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