Yatırımcıların rotası değişiyor: O metal 14 yılın zirvesinde!

Küresel emtia piyasalarının öne çıkan değerli metalleri arasında yer alan gümüş, güçlü yatırımcı ilgisi ve arz-talep dengesindeki bozulmanın etkisiyle son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD dolarındaki zayıflama sinyalleri ve faiz indirimi beklentileri, ons gümüşü yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI 38 DOLARIN ÜZERİNDE

Geçtiğimiz hafta ons başına 38 doların üzerine çıkan gümüş, haftalık bazda yüzde 3 değer kazandı. Yılbaşından bu yana getirisi yüzde 28’e ulaşan değerli metal, geçen yılki yüzde 21’lik yükselişin ardından ivmesini koruyor. Citigroup, kısa vadeli fiyat beklentisini 40 doların üzerine revize ederken, HSBC 2025 ortalama fiyat tahminini 35,14 dolara çıkararak önceki tahminine göre 5 dolarlık artış yaptı.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ YÜKSELİYOR

ING Research, ABD istihdam verilerindeki aşağı yönlü revizyonların Fed’in faiz indirimine gitme olasılığını artırdığını ve doların değer kaybı riskini güçlendirdiğini belirtiyor. Kurum, Fed’in eylülde faiz indirimine başlayarak yıl içinde üç kez kesinti yapmasını ve euro/dolar paritesinin 1.20 seviyesine yükselmesini bekliyor. Bu durum, uzmanlara göre gümüş gibi güvenli liman varlıklarına ilgiyi artırıyor.

HSBC de zayıf doların gümüş fiyatları için destekleyici olduğunu, jeopolitik risklerin ise yatırımcı yönelimini hızlandırdığını vurguluyor. Banka, 2025’te 206 milyon ons, 2026’da ise 126 milyon ons arz açığı bekliyor. Ancak yüksek fiyatların mücevher ve gümüş eşya talebini baskılayabileceği, madencilik üretimindeki kademeli artışın ise piyasaya ek arz getirebileceği belirtiliyor.

SANAYİ TALEBİ VE YAPISAL ARZ AÇIĞI

Analistlere göre gümüşteki yükselişin arkasında, 2025’te yedinci yılına girmesi beklenen küresel arz açığı var. The Silver Institute verilerine göre, özellikle güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve elektronik sektörlerinden gelen talep, piyasayı sürekli açıkta bırakıyor. Sadece güneş enerjisi sektörü geçen yıl toplam gümüş talebinin yüzde 17’sini oluşturdu. Bu oran, 10 yıl önce yüzde 5,6 seviyesindeydi.

ÖNE ÇIKAN GÜMÜŞ FİYAT TAHMİNLERİ

Citigroup: Kısa vadede 40 doların üzerinde fiyat bekliyor.

Kısa vadede 40 doların üzerinde fiyat bekliyor. HSBC: 2025 ortalaması 35,14 dolar, 2026’da 33,96 dolar, 2027’de 31,79 dolar.

2025 ortalaması 35,14 dolar, 2026’da 33,96 dolar, 2027’de 31,79 dolar. WisdomTree: 2025’in üçüncü çeyreğinde ons başına 40 dolar tahmini.

2025’in üçüncü çeyreğinde ons başına 40 dolar tahmini. Bank of America: 2025 sonu–2026 başında 40 dolar seviyesi beklentisi.

2025 sonu–2026 başında 40 dolar seviyesi beklentisi. JPMorgan: Yıl ortalaması 36 dolar, yıl sonu 38 dolar tahmini.

Yıl ortalaması 36 dolar, yıl sonu 38 dolar tahmini. Deutsche Bank: 2025 içinde 38 dolar/ons öngörüsü.

2025 içinde 38 dolar/ons öngörüsü. Goldman Sachs: Altındaki güçlü görünümün gümüşü destekleyeceğini belirtiyor.

Altındaki güçlü görünümün gümüşü destekleyeceğini belirtiyor. Société Générale: Gümüşü bu yıl fırsat yaratan yatırım alanı olarak değerlendiriyor.

ALTINA GÖRE UCUZ, POTANSİYELİ YÜKSEK

Sprott analisti Maria Smirnova, gümüşün halen “altına kıyasla ucuz” olduğunu ifade ediyor. Tarihsel olarak altın fiyatı gümüşün 67 katı civarındayken bugün bu oran 90’ın biraz altında. 2020 Mart’ta pandemi paniğinin zirvesinde 125/1 ile rekor kıran oran, bugün hâlâ tarihi ortalamanın üzerinde seyrediyor.