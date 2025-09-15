Yatırımcıların yeni rotası belli oldu: Kira getirisi en yüksek 10 şehir!

Gayrimenkul analizi platformu Endeksa, Türkiye genelinde konut piyasasına dair detaylı veriler paylaştı. Raporda, kira verimliliği ve geri dönüş süreleri dikkate alınarak şehirlerin kira getirisi sıralaması oluşturuldu.

Ankara, yüzde 10,47 getiri oranıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Başkentte ortalama daire fiyatı 28 bin 592 TL olarak hesaplanırken, kira geri dönüş süresi yatırımcılar açısından oldukça cazip görünüyor.

YATIRIMCILARIN İLGİSİNİ ÇEKEN ŞEHİRLER

Ankara’nın ardından kira getirisi en yüksek şehirler arasında Güneydoğu ve İç Anadolu illeri öne çıkıyor. Şanlıurfa yüzde 8,76 getiri ile ikinci sırada, Tekirdağ yüzde 8,71 getiri ile üçüncü oldu. Van, Kahramanmaraş ve Eskişehir gibi şehirler de yüksek kira verimliliğiyle dikkat çekiyor. Bu tablo, yatırımcıların yalnızca büyük metropollere değil, Anadolu’nun farklı şehirlerine yöneldiğini gösteriyor.

İLK 10 ŞEHİR LİSTESİ

Endeksa’nın verilerine göre kira getirisi en yüksek 10 şehir şöyle:

Ankara – Ortalama 28.592 TL, yüzde 10,47 getiri

– Ortalama 28.592 TL, yüzde 10,47 getiri Şanlıurfa – Ortalama 15.929 TL, yüzde 8,76 getiri

– Ortalama 15.929 TL, yüzde 8,76 getiri Tekirdağ – Ortalama 19.846 TL, yüzde 8,71 getiri

– Ortalama 19.846 TL, yüzde 8,71 getiri Van – Ortalama 16.352 TL, yüzde 8,37 getiri

– Ortalama 16.352 TL, yüzde 8,37 getiri Kahramanmaraş – Ortalama 19.384 TL, yüzde 8,26 getiri

– Ortalama 19.384 TL, yüzde 8,26 getiri Eskişehir – Ortalama 17.451 TL, yüzde 8,09 getiri

– Ortalama 17.451 TL, yüzde 8,09 getiri İzmir – Ortalama 27.660 TL, yüzde 7,96 getiri

– Ortalama 27.660 TL, yüzde 7,96 getiri Sakarya – Ortalama 18.942 TL, yüzde 7,92 getiri

– Ortalama 18.942 TL, yüzde 7,92 getiri Denizli – Ortalama 15.305 TL, yüzde 7,92 getiri

– Ortalama 15.305 TL, yüzde 7,92 getiri Hatay – Ortalama 18.013 TL, yüzde 7,91 getiri

KİRA PİYASASINDA TRENDLER

Rapor, özellikle Anadolu şehirlerinde kira verimliliğinin arttığını ortaya koyuyor. İstanbul gibi büyük şehirlerin listede gerilerde kalması, yatırımcıların daha uygun maliyetli ve yüksek getirili alternatiflere yöneldiğini gösteriyor. Bu durum, bölgesel kira piyasalarının gelecekte daha da çeşitleneceğine işaret ediyor.