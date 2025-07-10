Yatırımcılarına servet kazandırdı: Bitcoin tarihi zirvesinde!

Kripto para piyasalarında yaşanan durgunluğun ardından Bitcoin yeniden yukarı yönlü hareket etti. Lider kripto para birimi, dün akşam saatlerinde başlayan sert yükselişle birlikte tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin, gün içinde 108 bin 304 dolar ile 112 bin 14 dolar arasında dalgalanırken, günü 111 bin 248 dolardan kapattı. Bugün sabah saatlerinde ise 110 bin 990 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yılın ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen Bitcoin, ikinci yarıya güçlü bir yükselişle başladı.

Y ÜKSEL İŞTE ETF VE TASFİYELER ETKİLİ OLDU

Analistlere göre, Bitcoin'deki bu yükselişte birkaç önemli etken rol oynuyor. Özellikle spot Bitcoin ETF’lerine olan kurumsal yatırımların artması piyasaya olan güveni artırdı. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde 200 milyon doları aşan kısa pozisyon tasfiyesi de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

ETHEREUM’DA DA OLUMLU SEY İR DEVAM EDİYOR

Piyasadaki genel yükseliş eğilimi Ethereum’da da kendini gösterdi. Gün içinde 2589 dolar ile 2799 dolar aralığında işlem gören Ethereum, günü 2769 dolarda tamamladı. Bugün sabah saatlerinde ise 2777 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ethereum’un 4 saatlik teknik grafiği, alım tarafının güçlü olduğunu gösteriyor. İchomoko bulutlarının verdiği teknik sinyallere göre, mevcut yükseliş trendinin devam edebileceği belirtiliyor.