Yaz geldi komisyon sadece 2 kez toplanabildi: Çiftçi derdiyle baş başa kaldı

Türkiye 10-13 Nisan günleri arasında tarihin en önemli zirai don felaketlerinden birisini yaşadı. Sıcaklık gece eksi 15’lere kadar düştü. Zirai dondan 36 ilde başta kayısı olmak üzere üzüm, incir, elma, erik, kiraz, vişne, fındık, ceviz, badem, şeftali ve Trabzon hurması olmak üzere çok sayıda ürün etkilendi. Felaketin özellikle enflasyon üzerinde olumsuz etki yaratacağı Merkez Bankası tarafından da dile getiriliyor. Don felaketi nedeniyle fiyat artışlarının yaz aylarında etkili olması bekleniyor. Diğer yandan çiftçilerin üretime devam edebilmesi için zararların da bir an önce karşılanması gerekiyor. Ancak çalışmalar ağır ilerliyor.

TOPLANTI İPTAL EDİLDİ

Felaketin ardından don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin uğradığı zararların tespit edilmesi ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilebilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis’te de araştırma komisyonu kuruldu. Ancak aradan uzun bir süre geçmiş olmasına karşın komisyon sadece iki kez toplanabildi. İlk toplantıda komisyon başkanı ve sözcüsü seçildi. İkinci toplantıda da nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusu görüşüldü. Komisyonun üçüncü toplantısını geçen hafta perşembe günü yapması bekleniyordu. Bu toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi AŞ Genel Müdürlüğü sunum yapacaktı. Böylece zararın boyutları da ortaya çıkacaktı. Ancak komisyon toplantısı önemli bir neden de gösterilmeksizin iptal edildi. Komisyonun 3. toplantısını yarın yapması bekleniyor. Hafta sonu da Malatya, Adana ve Niğde’ye saha ziyaretleri yapılması planlanıyor.

‘BAYRAM, HAFTA SONU DEMEDEN…’

Komisyon üyesi, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, çiftçilerin büyük sıkıntıda olduklarını, komisyonun bir an önce çalışmalarına başlaması gerektiğini vurguladı. Yeniden ekim, dikim yapması gereken çiftçiler olduğunu, ancak daha zararın boyutlarının bile belli olmadığını dile getiren Aygun, şunları söyledi:

“Biz bayram, hafta sonu denilmeden çalışılmasını istiyoruz. Çiftçinin masraflarının karşılanması, mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerekiyor. TARSİM’in yeniden yapılandırılması gerekiyor. Sadece don da değil, biliyorsunuz kuraklık da var. Çiftçinin banka borçları da var. Gıda güvenliğinin garanti altına alınması lazım. Meyve bahçelerinde sıkıntı büyük. Bu öyle kısa sürede geçiştirilebilecek bir olay değil. Tehlike zilleri çalıyor. Bir an önce çalışmalara başlayıp ‘milletin efendisinin’ derdine merhem olmamız gerekiyor. ‘Köylü milletin efendisidir’. Çiftçiyi üretimde tutmamız gerekiyor. Bunun için de zararları bir an önce tazmin edilmeli."

Aygun, Ordu, Giresun, Amasya, Trakya, Malatya, Adana başta olmak üzere pek çok yerden 20’nin üzerinde sivil toplum örgütü ve çiftçilerin komisyona çağrılması için talepte bulunduklarını da söyledi.