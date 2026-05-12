Yaz sezonu açılırken ilk fiyatlar belli oldu: Bodrum'da bir lahmacun 1600 lira

Kurban Bayramı ile birlikte yaz sezonunu açmaya hazırlanan Bodrum’da, lüks beach club ve otellerin fiyat listeleri ortaya çıktı. Özellikle yeme içme ve plaj giriş ücretlerindeki yüksek rakamlar dikkat çekti.

BODRUM’DA LÜKS MEKANLARDA EURO İLE FİYATLANDIRMA

Yaz sezonunun en yoğun destinasyonlarından biri olan Bodrum’da bazı işletmelerin fiyatlarını Euro üzerinden belirlediği görüldü.

Lüks bir mekanda lahmacun 30 Euro (1601 TL), hamburger 42 Euro (2241 TL), salata 42 Euro (2241 TL) ve pizza 40 Euro (2135 TL) olarak fiyatlandırıldı.

PLAJ GİRİŞ ÜCRETİ 230 EURO'YA KADAR ÇIKIYOR

Bölgede faaliyet gösteren bazı beach clublarda plaja tek kişi giriş ücretinin 230 Euro'ya (12.277 TL) kadar ulaştığı belirtildi.

Sezonun başlamasıyla birlikte özellikle ünlülerin tercih ettiği lüks mekanlarda rezervasyonların da hızlandığı ifade ediliyor.

OTEL FİYATLARI 100 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Bodrum’daki otellerde gecelik konaklama ücretlerinin 10 bin TL seviyesinden başladığı, ultra lüks tesislerde ise 100 bin TL’ye kadar yükseldiği bildirildi.

Lüks otel ve restoranların fiyat politikalarının yaz sezonu boyunca artan talep ile birlikte şekillendiği kaydedildi.