Yaz sonundan bu yana 11 bin puandan düşüşe geçen BİST’i İran-İsrail gerilimi de vurdu

Yayınlanma: 03.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.10.2024 - 04:00

Bir önceki ekonomi yönetiminin dövize giden bireysel yatırımcısı engellemek için yönlendirdiği borsada işler yolunda gitmiyor.

Düşen şirket kârlılıkları, eşik değerin altındaki PMI verileri, düşmeyen enflasyon ve Ekim 2023’te İsrail’in Gazze’yi işgaliyle başlayan jeopolitik sorunlara, en son bu ülkenin İran’la çatışması da eklenince Borsa İstanbul’da (BİST) büyük kayıplar yaşandı. Önceki gece İran’ın İsrail’e füze saldırısı başlatmasıyla Ortadoğu borsaları da çalkalandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İsrail’in bir sonraki hedefi Türkiye” çıkışı ise gerilimin boyutunu etkiledi. İsrail’in Tel Aviv borsası bile yüzde 1.6 düşerken BİST 100 endeksinin son iki günde yüzde 7.2 değer kaybetmesi dikkat çekti. Dolar/TL ise yükselişe geçti ve dün 34.33’ü test etti.

Bu düşüşü değerlendiren finans uzmanı Ali Ağaoğlu, “Borsamızda halen ağustostaki Japon Yeni dalgasının etkisi bitmedi. Ortadoğu’nun göbeğinde bir ülkesiniz ve izlediğiniz politika da net değil. Bizim şu anda doğru dürüst bir hikâyemiz yok. Olabilecek yegane hikâye enflasyonda başarıdır bunun yazılabilmesinin yolu da kamu tasarrufundan geçiyor. Ama yapılmıyor” dedi.

35 MİLYON YATIRIMCI VAR

Türkiye’nin ekonomik konjonktürünün borsa için elverişli bir ortam sunmadığını belirten Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu da son gelişmeleri şöyle yorumladı: “Yüksek faizler firmaların faiz maliyetini artırıyor. Talepteki yavaşlama üretimi de olumsuz etkileyince borsa şirketlerinin ciroları olumsuz etkilenecek. Böyle bir dönemde borsanın umudu yabancı fon girişleriydi. Onlar da son dört haftanın üçünde satış yaptılar. Bunların üzerine bir de İsrail’in bölgedeki saldırganlığını artırması eklenince BIST endeksi sert tepki verdi. Erdoğan’ın İsrail’in gözünü Türkiye’ye diktiği demeci de tedirginliği artırdı. Bu ortamı fırsat bilen endeksin daha da düşmesini kışkırtıp bunu bir alım fırsatı olarak değerlendirecek akbabalar da eksik değil.”

Bireysel yatırımcıların yalnız bırakıldığını belirten Borsa Uzmanları Derneği Başkanı Ali Aydemir ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Mısır borsası düşmüyor, İsrail ve İran borsası sınırlı düştü. Türkiye’ye ne oluyor da bu düşüş yaşanıyor? Fonlar dahil 35 milyon yatırımcı zarar ederken ekonomi yönetimi neden sessiz kalıyor? Piyasayı rahatlatıcı bir açıklama yapılmıyor?”