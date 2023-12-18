Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero Türkiye'den çekiliyor

Alman yemek teslimat şirketi Delivery Hero'nun, Türkiye'deki ofisini kapatacağı ortaya çıktı.

Reuters
Yayınlanma: 18.12.2023 - 13:07
Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero Türkiye'den çekiliyor
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Almanya merkezli gıda teslimat şirketi Delivery Hero, Türkiye ve Tayvan'daki küresel teknoloji merkezlerini kapatacağını ve Berlin'deki ana merkezinde çalışanların sayısını azaltacağını açıkladı.

Şirket açıklamasında, Berlin'deki ana merkezde ve küresel hizmet birimlerinde çalışanların sayısını bu yıl yüzde 13 azalttığını duyurdu.


Delivery Hero yemek sepeti

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