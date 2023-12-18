Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero Türkiye'den çekiliyor
Alman yemek teslimat şirketi Delivery Hero'nun, Türkiye'deki ofisini kapatacağı ortaya çıktı.
Almanya merkezli gıda teslimat şirketi Delivery Hero, Türkiye ve Tayvan'daki küresel teknoloji merkezlerini kapatacağını ve Berlin'deki ana merkezinde çalışanların sayısını azaltacağını açıkladı.
Şirket açıklamasında, Berlin'deki ana merkezde ve küresel hizmet birimlerinde çalışanların sayısını bu yıl yüzde 13 azalttığını duyurdu.
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