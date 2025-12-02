Yeni asgari ücret için masadaki rakamlar neler? Komisyon bu hafta toplanıyor!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu hafta yapacağı toplantı, hem emekli aylıkları hem de 2026 asgari ücreti için belirleyici olacak. Enflasyon tahminleri ve kulislerde dolaşan rakamlar sürecin seyrini etkiliyor.

Son üç dönemde olduğu gibi en düşük emekli aylığına da diğer emeklilerle birlikte enflasyon farkının verilmesine yönelik bir kanun değişikliği hazırlığı yapıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 31 civarında açıklamıştı. Bu tahmin gerçekleşirse yılın ikinci yarısındaki enflasyon yaklaşık yüzde 12,2 olacak.

Şu anda 16 bin 881 liranın üzerinde aylık alan emeklilerin gelirleri, 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte yüzde 12,2 oranında artırılacak. Böylece aylıkların 18 bin 940 lira civarına yükselmesi bekleniyor. 2026’da ek bir düzenleme yapılmaz ve yıllık enflasyon ekonomi yönetiminin öngördüğü gibi yüzde 20 civarında kalırsa, en düşük emekli aylığı alanların mevcut asgari ücret seviyesine ancak 2027 Şubat’ında ulaşabileceği hesaplanıyor. O dönemde en düşük aylığın 22 bin 728 liraya çıkması öngörülüyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu hafta ilk toplantısını yapması bekleniyor. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyonda, Türk-İş mevcut yapı değişmediği sürece toplantılara katılmayacağını açıklamıştı. Bu nedenle ilk toplantıda işçi temsilcilerinin yer almaması olasılığı öne çıkıyor.

PEKİ ASGARİ ÜCRET İÇİN MASADAKİ RAKAMLAR NE?

Aralık ayında başlayacak asgari ücret pazarlığı öncesinde beklentiler artıyor. Sosyal yardımlardan SGK teşviklerine, çalışan maaşlarından kıdem tazminatı hesaplamalarına kadar pek çok başlığı belirleyecek süreç için tahminler yoğunlaşmış durumda.

2025 ASGARİ ÜCRETİNDE GÖRÜNÜM

2025’te net asgari ücret 22 bin 104 lira, brüt 26 bin 5 lira olarak uygulanmıştı. İşveren maliyeti ise yaklaşık 30 bin 621 liraya ulaşmıştı. Enflasyonun düşmemesi ve dövizdeki baskı nedeniyle alım gücü hızla eridi. Yıl başında 627 dolara denk gelen 22 bin 104 lira, 520,86 dolara gerileyerek 107 dolarlık kayıp yaşadı. Enflasyonun hedeflenen seviyeye inmemesi, asgari ücretlinin gelir kaybını derinleştiriyor.

2026 İÇİN ÖNE ÇIKAN SENARYOLAR

Kulis bilgilerine göre hükümetin geçen yılki hedef enflasyon modeline benzer bir yöntemi tercih etmesi bekleniyor. Buna göre hesaplamalarda öne çıkan rakamlar şöyle:

Hedeflenen enflasyon yüzde 16: Net 25 bin 640 TL

Net 25 bin 640 TL Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31–33: Net 28 bin 956 TL – 29 bin 398 TL

Komisyonda bulunan işçi temsilcileri Türk-İş ve Hak-İş, adil bir düzen sağlanmadıkça görüşmelere katılmayacaklarını belirtmiş durumda. Hükümet kanadından ise henüz resmi bir yanıt gelmedi.

KULİSLERDE ÖNE ÇIKAN ZAM ORANLARI

Geçmiş yıllardaki stratejiler dikkate alınarak refah payı eklemeli zam seçenekleri konuşuluyor. Buna göre: