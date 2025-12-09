Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda!

Yeni asgari ücret için geri sayım devam ederken gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı toplantıya çevrildi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren zam sürecinde ilk toplantı takvimi netleşti ve masadaki olası zam senaryoları gündeme taşındı.

İLK TOPLANTI TAKVİMİ BELİRLENDİ Asgari ücreti belirleyecek komisyonun ilk toplantısı 12 Aralık’ta yapılacak. Böylece gelecek yıl geçerli olacak ücret için resmi pazarlık süreci başlamış olacak. Zam dönemine yaklaşırken çalışanların beklentisi yükselirken hükümetin izleyeceği politika da tartışılıyor.

ENFLASYON VERİLERİ ZAM HESAPLAMALARINI ŞEKİLLENDİRİYOR Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranları, memur ve emekli maaşlarında olduğu gibi asgari ücret için de belirleyici olacak. Asgari ücrete yıllık enflasyon oranı doğrultusunda artış yapılabileceği ifade edilirken “yıllık enflasyon” ile “hedeflenen enflasyon” arasındaki fark yeniden gündeme geldi.

Kasım ayı enflasyonu yüzde 0,87, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak açıklandı. Mevcut asgari ücret brüt olarak uygulanırken, net ödeme ve işveren maliyetleri sosyal güvenlik yükümlülükleri nedeniyle daha yüksek seviyelerde bulunuyor.

ENFLASYON ORANINA GÖRE OLASI YENİ ÜCRET Yıllık enflasyon oranına göre zam yapılması halinde ücret hesaplamaları netleşmeye başladı. Asgari ücrete temmuz ayında artış yapılmadığı için yıllık enflasyon üzerinden bir oran belirlenebileceği belirtiliyor. Bu hesaplamaya göre yeni ücret, yüzde 31,07 artışla daha yüksek bir seviyeye ulaşacak.

KULİSLERDE ÖNE ÇIKAN SENARYOLAR Kulislerde, hükümetin geçtiğimiz yıl izlediği yöntemin tekrar gündeme gelebileceği konuşuluyor. Komisyon geçen yıl gerçekleşen enflasyon yerine hedeflenen enflasyonu dikkate almıştı. Bu nedenle bu yıl da benzer bir yaklaşımın benimsenebileceği iddia ediliyor.

Geçen yıl gerçekleşen yüzde 44 enflasyona karşın yüzde 30 zam yapılması, bu seneki olası karar için referans gösteriliyor. Sıkı para politikalarının sürdüğü dönemde hedeflenen enflasyonun baz alınabileceği belirtiliyor.

ÖNE ÇIKAN ZAM ORANLARI “Gerçekleşen enflasyon mu yoksa hedef enflasyon mu baz alınacak?” tartışmaları sürerken masada yüzde 20 ila yüzde 30 arasındaki zam oranları öne çıkıyor. Bu oranların hangi seviyede uygulanacağı, komisyonun değerlendirmeleri ve hükümetin yönlendirmeleriyle belirlenecek.

REFAH PAYI SEÇENEKLER ARASINDA Asgari ücrete refah payı eklenmesi ihtimali de gündemdeki yerini koruyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürecin sonunda ek artış yaparak ücreti daha yüksek bir seviyeye çekebileceği yönünde değerlendirmeler bulunuyor.

TÜM SENARYOLARIN NETLEŞTİĞİ HESAPLAMALAR Zam oranlarına göre yapılmış net-brüt hesaplamaları şöyle:

Yüzde 20 zam: Brüt 31 bin 206 TL, net 26 bin 525 TL Yüzde 25 zam: Brüt 32 bin 506 TL, net 27 bin 630 TL

Yüzde 30 zam: Brüt 33 bin 807 TL, net 28 bin 736 TL Yüzde 31 zam: Brüt 34 bin 66 TL, net 28 bin 956 TL