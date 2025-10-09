Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Tartışmalar yeniden başlıyor...

Küresel ve iç ekonomik gelişmelerin etkisiyle milyonlarca emekli, memur ve çalışan gözünü ocak ayında yapılacak maaş artışına çevirdi. 2026 yılının ilk maaş zammı ocakta açıklanırken, çalışanlar için yeni asgari ücret de belirlenecek.

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun en önemli referansı yine enflasyon rakamları olacak. Emekli ve memurlar için ise üç aylık zam oranı şimdiden kesinleşti.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELİRLENECEK? Geçmişte yılda iki kez belirlenen asgari ücret, son yıllarda sadece yılda bir kez açıklanıyor. 2026’da uygulanacak yeni asgari ücret için görüşmeler 1 Aralık’ta başlayacak.

ASGARİ ÜCRETİ KİM BELİRLİYOR? Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl toplanarak yeni ücreti belirliyor. Komisyon 15 üyeden oluşuyor. İşçileri TÜRK-İŞ beş üye ile, işverenleri TİSK beş üye ile temsil ediyor. Hükümet de beş temsilciyle komisyonda yer alıyor. İşçi ve işveren tarafı müzakereler yürütürken, hükümet temsilcileri hakem rolü üstleniyor.

2026 ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI Mevcut ücret: Brüt 26 bin 5 TL – Net 22 bin 104 TL Yüzde 28,5 artarsa: Brüt 33 bin 417 TL – Net 28 bin 403 TL Yüzde 30 artarsa: Brüt 33 bin 807 TL – Net 28 bin 736 TL Yüzde 35 artarsa: Brüt 35 bin 107 TL – Net 29 bin 841 TL Yüzde 40 artarsa: Brüt 36 bin 407 TL – Net 30 bin 946 TL Yüzde 50 artarsa: Brüt 39 bin 8 TL – Net 33 bin 156 TL

ASGARİ ÜCRETTE HANGİ KRİTERLER BELİRLEYİCİ? Komisyon, asgari ücreti belirlerken öncelikle enflasyon oranını dikkate alıyor. Bunun yanı sıra istihdamın korunması, bütçe dengeleri ve geçim koşulları da masaya geliyor. TÜİK, çeşitli kurumlar ve üniversitelerden gelen çalışmalar da değerlendiriliyor.

ENFLASYON ASGARİ ÜCRETİ NASIL ETKİLİYOR? Enflasyon, emekli ve memur maaşlarını doğrudan belirlerken, asgari ücrette dolaylı etkiye sahip. Geçmiş yıllarda yapılan artışlar incelendiğinde, asgari ücret oranlarının genellikle yıl sonu enflasyon tahmininin 5 ila 10 puan üzerinde belirlendiği görülüyor.

2026 ZAM ORANI NE OLACAK? Orta Vadeli Program (OVP) verilerine göre, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,5. Komisyon bu oranı baz alırsa, yeni brüt asgari ücret 33 bin 417 TL, net asgari ücret ise 28 bin 403 TL olacak. Ancak komisyon geçen yıl olduğu gibi enflasyon oranının altında bir zam yapabilir.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NASIL ETKİLENECEK? Asgari ücrete yapılacak artış oranı, 3 Ocak’ta açıklanacak emekli maaş artışlarını da dolaylı biçimde etkileyebilir. Asgari ücrete enflasyonun üzerinde verilen fark, emekliler için refah payı olarak yansıyabilir. Bu nedenle aralık ayında yapılacak komisyon toplantısı ile ocakta açıklanacak yıllık enflasyon kritik önem taşıyor.

3 AYLIK ENFLASYON VERİSİ NE GÖSTERİYOR? Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 3 aylık artış oranı yüzde 7,5 olarak belirlendi. Bu veriye üç ay daha eklenecek ve altı aylık oran ortaya çıkacak. İlk üç aylık veriye göre maaş artış hesaplamaları bu temelde yapılacak.