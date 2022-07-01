Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? Temmuz'da maaşlara zam olacak mı?

01 Temmuz 2022 Cuma, 17:28

Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzun yıllar sonra ilk kez 29 Haziran'da ara yıl zammı için masaya oturdu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ikincisi 30 Haziran'da yaptı. Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından yeni asgari ücret rakamı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Komisyonun çalışmalarının tamamlamasının ardından, yeni asgari ücret rakamı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte açıklandı.

Asgari ücret belirlenen zam ile beraber 5 Bin 500 TL oldu

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek. Düzenlemeyi içeren, Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanacak ve komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Önceki düzenleme, komisyonca belirlenen ücretlerin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girmesini öngörüyordu.

Yapılan değişiklikle, çalışanların yeni asgari ücret düzenlemesinden komisyonun belirlediği tarihten itibaren ya da Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yararlanması sağlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, komisyon tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek. Zamlı asgari ücretin Ağustos maaşlarına yansıması bekleniyor.