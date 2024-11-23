Yeni Citroen C3 ve e-C3'e büyük ödül: Çok iddialı geliyorlar...

Yayınlanma: 23.11.2024 - 17:05

Güncelleme: 23.11.2024 - 17:05

Yeni Citroen C3 ve e-C3 modelleri, "25 Bin Euro'nun Altındaki En İyi Otomobil" kategorisinde "Altın Direksiyon" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre ödül, Avrupa otomotiv endüstrisinin en önemli ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor ve Almanya'nın başkenti Berlin'deki Axel Springer Verlag tarafından her yıl, yılın en iyi yeni otomobillerine veriliyor.

Yeni C3 ve e-C3 ile şirket, tamamen elektrikli B segment küçük otomobil dünyasında fiyat-performans oranı açısından öne çıkıyor. Model, tasarım, konfor ve donanımıyla dikkati çekiyor.

400 KİLOMETRE MENZİL

Elektrikli mobiliteye tamamen yeni bir yaklaşım sunan yeni e-C3, WLTP'ye göre 326 kilometreye kadar ve şehir içi kullanımda 400 kilometre üzerinde sunduğu elektrikli menziliyle de göze çarpıyor.

Yeni C3, kapsamlı standart donanım ve sürüş destek sistemleri de sunuyor.

Ağ bağlantılı bilgi-eğlence sistemi, yolcular için kullanıcı dostu olmaya ve akıllı araç özelliklerine erişime odaklanıyor.

Citroen Advanced Comfort süspansiyon, yeniden tasarlanan Citroen Advanced Comfort koltuklar ve C-Zen Lounge konsepti, araçta sürüş konforu sağlıyor.

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Citroen Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Laurent Diot, ödülü almaktan mutluluk ve ayrıca C3'ün bugüne kadar elde ettiği başarılardan da gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeniden yapılanmamızın amaçlarından biri de yenilenen ürün gamımız ile yüksek düzeyde erişilebilirlik sağlamak ve böylece herkes için mobilite sunmak. Altın Direksiyon ödülünü vererek bizleri teşvik ettikleri için okuyuculara, uzman jüriye ve editör ekibine teşekkür etmek istiyoruz."

CITROEN C3 NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?

Citroen'in elektrikli modeli e-C3'ün markanın resmi internet sitesinde çok yakında geleceği paylaşılırken Citroen C3'ün de kısa süre sonra gelmesi bekleniyor.

Daha önce Citroen e-C3'ün 2024 Ekim'de satışa sunulması bekleniyordu.