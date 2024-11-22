Chery Tiggo 8 Pro Max'ta çılgın kampanya! 600 bin liraya kadar sıfır faizli kredi...

Chery Tiggo 8 Pro Max'ta çılgın kampanya! 600 bin liraya kadar sıfır faizli kredi...

Chery Tiggo 8 Pro Max'e özel kasım ayım kampanyası duyuruldu. Chery Tiggo 8 Pro Max'e 600 bin TL yüzde sıfır faiz ile sahip olmak mümkün. İşte Chery Tiggo 8 Pro Max fiyatları ve özellikleri...

Savaşkan İskefli
22 Kasım 2024 Cuma, 17:48
Chery Tiggo 8 Pro Max'ta çılgın kampanya! 600 bin liraya kadar sıfır faizli kredi...

Çin’in otomotiv alanındaki markalarından Chery'nin Tiggo 8 Pro Max modeli pek çok kullanıcıların öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. 

Chery Tiggo 8 Pro Max'ta çılgın kampanya! 600 bin liraya kadar sıfır faizli kredi...

CHERY TIGGO 8 PRO MAX 7 KOLTUKLU

7 koltuklu yapısıyla geniş bir yaşam alanı sunan ve turbo beslemeli 1.6T motorun yer aldığı Tiggo 8 Pro Max, bünyesinde barındırdığı ADAS ve Türkçe sesli komut sistemleriyle güvenlik ve teknoloji noktasında da öne çıkıyor. 

Chery Tiggo 8 Pro Max'ta çılgın kampanya! 600 bin liraya kadar sıfır faizli kredi...

CHERY TIGGO 8 PRO MAX SATIŞ RAKAMLARI

Türk tüketiciler tarafından büyük bir ilgi gören Chery’nin Tiggo Serisi, 100 bin adetlik kümülatif satış rakamı ile başarısını bir kez daha gösteriyor. 

Chery Tiggo 8 Pro Max'ta çılgın kampanya! 600 bin liraya kadar sıfır faizli kredi...

CHERY TIGGO 8 PRO MAX KAMPANYASI

Türkiye’de 1 milyon 910 bin TL’lik nakit indirimli başlangıç fiyatı ile satışa sunulan Chery Tiggo 8 Pro Max, kasım ayına özel 600 bin TL’ye varan 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşuyor. 

Chery Tiggo 8 Pro Max'ta çılgın kampanya! 600 bin liraya kadar sıfır faizli kredi...

Markanın Türkiye’deki “Amiral Gemisi” pozisyonunda konumlandırdığı Chery Tiggo 8 Pro Max premium konfor duygusunu yaşatıyor. 

Chery Tiggo 8 Pro Max'ta çılgın kampanya! 600 bin liraya kadar sıfır faizli kredi...

CHERY TIGGO 8 PRO MAX FİYATLARI

Intelligent ve Exceptional olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde sunulan Tiggo 8 Pro Max’in fiyatı nakit indirimli 1 milyon 910 bin TL’den başlıyor ve markanın en kapsamlı donanımları sunuluyor. 

Chery Tiggo 8 Pro Max'ta çılgın kampanya! 600 bin liraya kadar sıfır faizli kredi...

YÜZDE SIFIR FAİZ

Chery’nin 7 kişilik büyük hacimli SUV modeli Tiggo 8 Pro Max’in Intelligent versiyonuna özel 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 185 bin TL nakit alım desteği bulunuyor. Ticari müşterilere ise Intelligent versiyonunda geçerli olmak üzere 600 bin TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 185 bin TL nakit alım indirimi sunuluyor.

CHERY TIGGO 8 PRO MAX sıfır araç kampanya SUV otomobil

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