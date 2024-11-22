Chery Tiggo 8 Pro Max'ta çılgın kampanya! 600 bin liraya kadar sıfır faizli kredi...

YÜZDE SIFIR FAİZ

Chery’nin 7 kişilik büyük hacimli SUV modeli Tiggo 8 Pro Max’in Intelligent versiyonuna özel 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 185 bin TL nakit alım desteği bulunuyor. Ticari müşterilere ise Intelligent versiyonunda geçerli olmak üzere 600 bin TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 185 bin TL nakit alım indirimi sunuluyor.