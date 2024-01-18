Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te

Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:58

Güncelleme: 18.01.2024 - 15:58

SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ek yüzde 5 zam düzenlemesinin de yer aldığı kanun teklifi TBMM'de görüşülmeye başladı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'na taşınan teklife göre SSK ve Bağkur emeklilerine ilk 6 ay için yüzde 42,6 zam yapılacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk kabine toplantısının ardından ek yüzde 5 zam ile Ocak 2024'ten itibaren emekli maaşlarının 6 aylık artış oranının yüzde 42,6 olacağını söylemişti.

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YASALAŞACAK?



Kanun teklifi komisyon aşamasından sonra TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Genel kurul oylamasının ardından yasalaşacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Emekli maaşı düzenlemelerinin ocak ayı bitmeden yasalaşabileceği belirtiliyor. Düzenlemenin yasalaşması sonrasında zam farkları geriye dönük olarak maaşlara yansıtılacak.