Yeni Fed Başkanı kim olacak? Piyasaların gözü gelecek hafta yapılacak açıklamada!

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni ABD Merkez Bankası (Fed) başkanını önümüzdeki hafta açıklayabileceğini söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 56’ncı Yıllık Toplantıları kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bessent, Fed başkanlığı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YENİ FED BAŞKANI İÇİN DÖRT ADAY

Yeni Fed başkanına ilişkin soruya yanıt veren Bessent, aday havuzunun güçlü isimlerden oluştuğunu belirterek, “dört harika” aday bulunduğunu ifade etti. Bessent, sürecin tamamen Başkan Trump’ın takdirinde olduğunu vurgulayarak, “Bu Başkan'ın (Trump) kararı ve sanırım önümüzdeki hafta gibi bu konuda bir açıklama yapacaktır” dedi.

AVRUPA İLE GRÖNLAND GERİLİMİNE İLİŞKİN MESAJ

Bessent, ABD’nin Grönland’ı “ele geçirme” planına yönelik Avrupa ile yaşanan tartışmalara da değindi. Bu konuda bir çözüm bulunacağına dair güvenini dile getiren Bessent, Avrupa’nın Trump’ın Grönland tarifelerine karşı güçlü bir yanıt üzerinde uzlaşma kabiliyetini sorguladı.

Sürecin henüz çok yeni olduğuna dikkat çeken Bessent, ABD ve Avrupa’nın ulusal güvenliğini gözeten bir formül bulunacağını belirterek, “(Tarifeyle ilgili açıklamanın üzerinden) 48 saat geçti. Arkanıza yaslanın ve rahatlayın. Liderlerin durumu tırmandırmayacağından ve bunun herkes için çok iyi bir sonuca varacağından eminim” ifadelerini kullandı.

ABD-AVRUPA İLİŞKİLERİNE VURGU

ABD ile Avrupa arasındaki ilişkilerin güçlü seyrini koruduğunu savunan Bessent, “İlişkilerimiz hiç bu kadar yakın olmamıştı” dedi. Olası bir ticaret savaşı ihtimaline ilişkin soruya ise temkinli yaklaşarak, “Neden bu noktaya atlıyoruz? Neden en kötü senaryoyu düşünüyorsunuz? Derin bir nefes alın” yanıtını verdi.

FED BAŞKANLIĞI İÇİN ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresi Mayıs 2026’da sona erecek. Yeni dönem için Fed başkanlığı adayları arasında, varlık yönetim şirketi BlackRock’ta yönetici olan Rick Rieder, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh’ın isimleri öne çıkıyor.