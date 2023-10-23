Yeni halka arz olan DOFER'e tedbir
Bir hafta önce borsada işlem görmeye başlayan Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ (DOFER) dahil altı hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 Ekim tarihli kararıyla Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arz başvurusunu onaylamıştı.
10-11 Ekim tarihlerinde Dofer Yapı hisseleri için talep toplanmış, şirket hisseleri 16 Ekim’de borsada işlem görmeye başlamıştı.
Investing’in aktardığına göre DOFER dahil altı hisseye tedbir geldi.
Habere göre ATEKS, BAKAB, DOFER, FORMT ve MRGYO payları 22 Kasım’a kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
Ayrıca, EUKYO hisseleri aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
Emir paketi tedbiri, ‘piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması’, ’emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması’ ve ’emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması’nı kapsıyor.
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