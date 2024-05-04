Yeni kazanç kapısı oldu! Restoranlardaki 'Servis Ücreti' yasal mı?

Yayınlanma: 04.05.2024 - 15:35

Güncelleme: 04.05.2024 - 15:35

Son zamanlarda restoranlarda kuver ücretine ek olarak servis ücreti de eklenmeye başlandı.

Yemek fişlerinde ekstra ücretler birçok müşterinin kafasını karıştırıyor ve yasal olup olmadığı merak ediliyor.

Ekol TV'ye konuşan Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Baki Öztürk, kuver ve servis ücreti gibi uygulamaların yasal olmadığını belirtti.

Öztürk, müşteriye önceden bilgi verilmeden adisyona eklenen bu gibi ücretlerin yasaya aykırı olduğunu söyleyerek ödemek zorunda olunmadığını vurguladı.

Baki Öztürk, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54. maddesine göre, işletmelerin vergiler dahil tüm fiyatlarını açık ve net bir şekilde göstermesi gerektiğini söyledi.