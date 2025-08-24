Yeni kuru incir çeşidi geliştirildi: 'Siyah orak' hasadı sürüyor 

Türkiye'de kuru incir çeşitliliğini artırma amacıyla AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirilen "siyah orak" incirinde hasat başladı.

Kuru meyve ihracatçısı bir firma tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü, Ege Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü işbirliğiyle yürütülen "Siyah Orak" projesi kapsamında Anadolu'daki 284 incir çeşidi incelendi.

Laboratuvar analizlerinde "siyah orak" çeşidinin diğer türlere göre, yüksek polifenol ve antioksidan içerdiğine, rengini veren antosiyanin pigmentinin ise antidiyabetik, antikanserojen, antienflamatuvar, antihipertansif ve antimikrobiyal etkilere sahip olduğuna ilişkin bilimsel veriler bulundu.

İzmir'in Bergama ilçesinde oluşturulan 80 dönümlük deneme bahçesinde, üretilen siyah orak incirinin küf kaynaklı aflatoksin benzeri oluşumlara karşı diğer çeşitlere göre daha dayanıklı olduğu tespit edildi.

Ağustosun ikinci yarısında başlayan hasat döneminde, ağaçlarda olgunlaştıktan sonra kuruyarak yere düşen incirler toplanarak seralardaki kerevetlere seriliyor. Nem oranı ayarlanan ürünler, işleme tesislerine gönderiliyor.

Bahçede ayrıca toprak sağlığını iyileştirme ve doğal dengeyi korumayı amaçlayan rejeneratif tarım yöntemleri uygulanıyor. Organik olarak yetiştirilen kuru incirler, uluslararası pazara sunulmaya başlandı.

GÜNEYDOĞU'DA DENENİYOR

Türkiye İhracatçılar Meclisi Kuru Meyve ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Birol Celep, siyah orak çeşidinin sözleşmeli üretimle yaygınlaştırılmasını istediklerini söyledi.

Celep, üretici için garantili bir üretim ortaklığını hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada 200 ülkedeki tüketicilere hitap edebilecek bir ürün çeşidi. Dolayısıyla bunun ülke ekonomisine, üreticiye getireceği fayda ve bu zincirdeki bütün adımlar büyük önem arz ediyor. İnşallah hedeflerimizi, tüm iyi niyetimizle tacir, tüccar mantığıyla değil, orta ve uzun vadede ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeksiyonla ileriye taşırız. İzmir'den Çanakkale'ye kadar Ege'nin kuzey arterini bu ürünle taçlandırmak istiyoruz. Bu bölge çok çok uygun bölgesel olarak."

Bergama'nın Bölcek Mahallesi'nde üretim yapan Okan Altındağ da siyah orak incirinin az su istediğini, veriminin yüksek olduğunu ve pazar sorunu bulunmadığını söyledi.